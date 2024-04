POL-VDMZ: Hohe Bußgelder und Fahrverbote bei der Verkehrsüberwachung mit dem zivilen ProViDa-Messfahrzeug der Polizeiautobahnstation Heidesheim

Heidesheim (ots) - Am Samstag, den 13.04.2024, kam es gegen 21:36 Uhr auf der BAB 643 in Fahrtrichtung Bingen an der Anschlussstelle Mainz-Mombach zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei kam ein 40jähriger Motorradfahrer in der Fahrbahnverschwenkung von der Schiersteiner Brücke auf die Vorlandbrücke von dem linken Fahrstreifen vermutlich aufgrund von nicht ...

mehr