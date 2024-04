Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: A643 - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Heidesheim (ots)

Am Samstag, den 13.04.2024, kam es gegen 21:36 Uhr auf der BAB 643 in Fahrtrichtung Bingen an der Anschlussstelle Mainz-Mombach zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei kam ein 40jähriger Motorradfahrer in der Fahrbahnverschwenkung von der Schiersteiner Brücke auf die Vorlandbrücke von dem linken Fahrstreifen vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts ab und kollidierte mit einem PKW, welcher sich auf dem mittleren von drei Fahrstreifen fortbewegte. Bei der Kollision stürzte der Motorradfahrer und blieb im Abfahrtsbereich der Anschlussstelle Mainz-Mombach liegen. Der Motorradfahrer erlitt durch den Verkehrsunfall mehrere Frakturen und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Die Abfahrt Mainz-Mombach wurde für die Zeit der Unfallaufnahme für knapp eineinhalb Stunden gesperrt. Neben Kräften der Feuerwehr Wiesbaden befanden sich zwei Rettungswagen, ein Notarztfahrzeug und mehrere Kräfte der Polizeiautobahnstation Heidesheim vor Ort.

