Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ditzingen: 23 Jahre alter Tatverdächtiger als Geldabholer nach versuchtem Betrug festgenommen

Ludwigsburg (ots)

Wegen des Verdachts des versuchten banden- und gewerbsmäßigen Betrugs sitzt ein 23-Jähriger seit Mittwoch, 17.01.2024 in Untersuchungshaft. Dem Mann wird vorgeworfen, als so genannter Geldabholer in einem Betrugsfall im Phänomenbereich "falsche Polizeibeamte" beteiligt gewesen zu sein.

Eine 76 Jahre alte Ditzingerin erhielt bereits am Freitag, 12.01.2024 einen Telefonanruf eines angeblichen Polizeibeamten. Der Anrufer machte der Seniorin durch geschickte Gesprächsführung glaubhaft, dass ihr Geld auf der Bank nicht mehr sicher sei. Im weiteren Verlauf begab sich die Geschädigte zu ihrer Bank, um mehrere Tausend Euro in bar abzuheben. Bei der Bank wurde ihr erklärt, dass ein solcher Geldbetrag bestellt werden müsse und erst in der Folgewoche zur Verfügung stünde. Nachdem die 76-Jährige dies den Tätern telefonisch übermittelt, gaben diese an, sich in den nächsten Tagen erneut zu melden.

Nachdem der Geschädigten in der Zwischenzeit Zweifel an der Echtheit des Anrufs kamen und sie die Polizei verständigte, meldeten sich die Täter sowohl am Montag (15.01.2024) als auch am Dienstag (16.01.2024) erneut. Nachdem die 76-Jährige unter polizeilicher Anleitung den Tätern suggerierte, das Bargeld in der nun geforderten Höhe zu Hause zu haben, erschien am Dienstagnachmittag (16.01.2024) der 23-jährige Tatverdächtige in Ditzingen. Nachdem er das vermeintliche Geld bei der Seniorin abgeholt hatte, konnte er von Kräften der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg vorläufig festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der 23 Jahre alte Tatverdächtige mit rumänischer Staatsangehörigkeit am Mittwoch einem Haftrichter am Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Der Richter erließ Haftbefehl, setzte diesen in Vollzug und wies den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

