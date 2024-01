Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Lkw aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstag (16.01.2024), 16:00 Uhr und Mittwoch (17.01.2024), 04:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Fahrerkabine eines geparkten Lkw in der Siemensstraße in Schwieberdingen. Ein bislang unbekannter Täter schlug mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand die Fensterscheibe der Beifahrertüre des Lkw-Führerhauses ein und entwendetet im Anschluss mehrere Decken, Messer sowie eine Lesebrille samt Etui. Das Diebesgut hatte einen Wert von rund 250 Euro, es entstand Sachschade von rund 1.700 Euro. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ditzingen unter Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell