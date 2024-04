POL-VDMZ: BAB 61 - Großkontrolle auf der Autobahn

A 63/Göllheim (ots) - Bedingt durch eine Sperrung der A 63 aufgrund von Sanierungsarbeiten ab der Anschlussstelle Göllheim in Richtung Kaiserslautern musste ein LKW-Fahrer am 11.4.2024 gegen 22 Uhr dort abfahren. Da sein Navigationsgerät den ansonsten völlig ortsunkundigen 39-jährigen Fahrer aus Kirgisistan wieder an die Anschlussstelle Göllheim lotste und die Zufahrt Richtung Kaiserslautern gesperrt war, wollte der ...

mehr