Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Sattelzug fährt falsch auf Autobahn

A 63/Göllheim (ots)

Bedingt durch eine Sperrung der A 63 aufgrund von Sanierungsarbeiten ab der Anschlussstelle Göllheim in Richtung Kaiserslautern musste ein LKW-Fahrer am 11.4.2024 gegen 22 Uhr dort abfahren. Da sein Navigationsgerät den ansonsten völlig ortsunkundigen 39-jährigen Fahrer aus Kirgisistan wieder an die Anschlussstelle Göllheim lotste und die Zufahrt Richtung Kaiserslautern gesperrt war, wollte der 39-Jährige mit seinem Sattelzug auf der eigentlichen Abfahrt wieder auf die Autobahn auffahren. Dort konnte ein 18-Jähriger, der am Anschluss Göllheim gerade auf die B 47 abfahren wollte, noch rechtzeitig anhalten, so dass es zu keinem Unfall kam. Er verständigte die Polizei und der 39-jährige Trucker fuhr weiter in den Baustellenbereich. Da zunächst von einem Falschfahrer auszugehen war, überprüften Kräfte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim, der Polizei Kirchheimbolanden und der Polizei Alzey die A 63 im Bereich bis Erbes-Büdesheim. Letztendlich wurde die A 63 kurzfristig voll gesperrt und der 39-Jährige mit seinem Sattelzug wieder von der Autobahn gelotst. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim erbittet unter der Nummer 06701-9190 Hinweise von weiteren Zeugen, denen der LKW im Bereich der Abfahrt Göllheim zur B 47 entgegengekommen ist.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell