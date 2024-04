Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Wildschwein löst Überschlag aus

A 61/Albig (ots)

Zu einem Wildunfall mit einem Wildschwein kam es am 12.4.2024 gegen 4 Uhr auf der A 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Dort kreuzte kurz nach dem Autobahnkreuz Alzey im Bereich des Übergangs der A 63 zur A 61 ein Wildschwein die Fahrbahn. Ein 39-Jähriger kollidierte mit seinem PKW zunächst mit dem Wildschwein, verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in die Mittelschutzplanke. Von dort prallte das Auto wieder ab und kollidierte mit einem LKW, der von einem 48-Jährigen gelenkt wurde. Der Wagen des 39-Jährigen schleuderte weiter und kippte auf das Fahrzeugdach. Letztendlich kam das Fahrzeug des Mannes auf dem Dach im Bereich des Standstreifes zum Liegen. Der 39-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und erlitt einen Schock. Er wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. An seinem Wagen entstand Sachschaden, dessen Höhe noch nicht genau zu beziffern ist. Am LKW entstanden nur leichte Sachschäden. Das tote Wildschwein wurde durch die unfallaufnehmenden Beamten vor Ort ebenfalls festgestellt. Aufgrund der Uhrzeit kam es zu keinen besonderen Verkehrsbehinderungen.

