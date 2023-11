HZA-H: Artenschutz im Koffer - Zoll Hannover verhindert Korallen-Schmuggel

Hannover (ots) - Über 170 Personenbefragungen und dabei in über 70 Fällen weiterer Prüfungsbedarf - das ist die erste Bilanz der Beteiligung des Hauptzollamts Hannover an der bundesweiten Schwerpunktprüfung. Am 09. Oktober beteiligten sich die Zöllnerinnen und Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des ...

mehr