POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit schwer verletzten Motorradfahrerin

A 63/Alzey (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am 10.4.2024 gegen 21:07 Uhr auf der A 63 im Bereich der Anschlussstelle Erbes-Büdesheim. Dort fuhr ein 81-Jähriger mit seinem PKW auf die Autobahn in Richtung Mainz auf. Es kam dabei zum Zusammenprall mit dem PKW eines 25-Jährigen, der sich bereits auf der Autobahn befand. Dabei wurde der 25-Jährige leicht verletzt. An beiden ...

