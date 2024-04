Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Kontrolle über PKW verloren und in LKW geprallt

A 61/Stromberg (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache verlor eine 46-jährige Fahrerin eines PKW am 9.4.2024 gegen 7.30 Uhr auf der A 61 die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einem LKW. Die 46-Jährige befuhr dabei zum Unfallzeitpunkt die A 61 im Baustellenbereich bei Stromberg in Fahrtrichtung Koblenz. Aus noch ungeklärten Gründen prallte sie dort auf dem Ausfädelungsstreifen zur Tank - und Rastanlage auf einen LKW und anschließend in mehrere Warnbaken, die nahe der Fahrbahn standen. Die Frau kam auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage zum Stehen. Sie erlitt leichte Verletzungen und einen Schock und wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Der 58-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt. Am PKW der 46-Jährigen entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am LKW entstand nur leichter Sachschaden. Die Polizei ermittelt nun den Unfallhergang.

