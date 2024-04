Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Falschfahrer unter Einfluss von Cannabis

BAB 60, Höhe Tunnel Hechtsheim (ots)

Am Samstag,06.04.2024, gegen 21:30 Uhr wurde durch mehrere Verkehrsteilnehmer ein Falschfahrer auf der A60 in Fahrtrichtung Bingen im Tunnel Mainz-Hechtsheim auf der linken Spur gemeldet. Durch starkes Abbremsen kam der reguläre Verkehr zum Stillstand und der Falschfahrer konnte wenden. Er fuhr an der Anschlussstelle Hechtsheim-West von der Autobahn ab und im Anschluss auf die richtige Fahrbahn in Fahrtrichtung Hessen erneut auf die Autobahn auf. Ein Verkehrsteilnehmer folgte geistesgegenwärtig dem PKW und konnte so Polizeifahrzeuge heranführen. Das Fahrzeug konnte dann im hessischen Bereich durch mehrere Polizeistreifen angehalten und der Fahrzeugführer kontrolliert werden. Dieser gab an, durch sein Navi falsch auf die Autobahn geführt worden zu sein. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten Anzeichen auf Drogenkonsum festgestellt werden. Ein Vortest bestätigte die THC-Aufnahme. Der 50 jährige Mann gab an, dass der Konsum ja jetzt legal sei und er darauf achte, keinen aktiven Wert beim Führen eines Fahrzeuges zu haben. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein wurde sichergestellt. Eine aktive THC-Beeinflussung zum Tatzeitpunkt wird durch eine Analyse des Blutes überprüft. Ob es zu Gefährdungen von anderen Verkehrsteilnehmern kam, muss durch weitere Ermittlungen geklärt werden. Dem Mann droht jetzt der Entzug der Fahrerlaubnis für mehrere Monate und eine empfindliche Strafe. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Heidesheim zu melden.

