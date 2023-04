Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern

Hochemmerich: Anrufe vom falschen Bankmitarbeiter - Seniorinnen bei Trickbetrug überlistet

Duisburg (ots)

Unter der Legende, Mitarbeiter einer Bank zu sein, riefen am Donnerstag (13. April) Unbekannte bei Seniorinnen (84 und 87) auf der Mainstraße in Hochemmerich und auf der Schweizer Straße in Duissern an. Sie gaukelten ihnen Sicherheitsüberprüfungen der EC-Karten vor und überzeugten die Frauen, dass es wichtig wäre, am Telefon die PIN mitzuteilen. Wie zuvor im Telefongespräch angekündigt, erschien wenig später eine Abholerin, die die Karte in Verwahrung nahm. Damit ging sie zur Bank und hob Geld in niedriger, vierstelliger Höhe ab.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang davor, seine Daten am Telefon preiszugeben. Das gilt nicht nur für die PIN sondern auch für Informationen zu persönlichen oder finanziellen Verhältnissen. Weiterhin rät die Polizei, das Gespräch zu beenden, wenn man den Verdacht hat, dass etwas nicht Ordnung sein könnte.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell