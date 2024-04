Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Sperrung der Anschlussstelle Bingen Ost in beide Fahrtrichtungen wegen einer Ölspur

BAB 60, Höhe Anschlussstelle Bingen Ost (ots)

Am Freitagmorgen, 05.04.2024, gegen 03:55 Uhr kam es zu einem größeren Ölverlust bei einem Baustellenfahrzeug. Im Rahmen einer Nachtbaustelle auf der BAB 60 an der Anschlussstelle Bingen-Ost wurden die Auf- und Abfahrten der Anschlussstelle Bingen-Ost sowie der Kreisverkehr an der L419 mit Hydrauliköl verschmutzt. Sämtliche Auf- und Abfahrten wurden durch die Autobahn GmbH des Bundes sowie die zuständigen Polizeidienststellen abgesperrt, um eine Reinigung mit mehreren Spezialfahrzeugen durchführen zu können. Gegen 10:20 Uhr wurden alle Auf- und Abfahrten wieder frei gegeben. Lediglich die Auffahrt in Fahrtrichtung Darmstadt ist noch gesperrt. Wie lange hier die Reinigungsarbeiten noch andauern ist nicht absehbar.

