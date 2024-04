POL-VDMZ: Verkehrsbeeinträchtigungen durch spazierenden Schwan auf der Autobahn

A 61/Gensingen (ots) - Weil offenbar eine Entenfamilie am 31.3.2024 gegen 13:10 Uhr zu Fuß in Höhe Gensingen die A 61 querte, bremste eine 52-jährige Fahrerin eines PKW ab, um eine Kollision mit den Tieren zu vermeiden. Dies erkannte ein nachfolgender 32-jähriger PKW-Fahrer zu spät und fuhr auf das abbremsende Auto vor ihm auf. Dabei entstand an beiden PKW Sachschaden in Höhe von insgesamt 4000 Euro. Der 32-Jährige ...

