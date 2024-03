Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Diebstahl und Graffiti durch Düsseldorfer Fußballfans

Stromberg (ots)

Am Samstag, 30.03.2024, findet um 13 Uhr auf dem Betzenberg die Fußballbegegnung zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Fortuna Düsseldorf statt. Die Gästefans von Düsseldorf reisen mit mehreren Bussen über die BAB 61 in einem Konvoi an. Dieser macht auf der Tank- und Rastanlage Hunsrück-West eine Pause. Dort können Polizeibeamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim die Düsseldorfer Fußballfans samt Bussen feststellen und in der Folge über die BAB 61 und BAB 63 begleiten. Im Nachgang wird bekannt, dass es während der Pause auf der Rastanlage zu Diebstahlshandlungen im Verkaufsraum durch die Fußballfans kam. Entwendet wurden größtenteils E-Zigaretten (sog. "Vapes") und diverse Alkoholika. Zudem wurden Teile der Anlage mit Graffiti besprüht. Aufgrund der Vorkommnisse erfolgt auch eine polizeiliche Begleitung auf der Rückreise der Fans. Es werden nun Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Sachbeschädigung geführt. Die Ermittlungen dauern an

