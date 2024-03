Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. 3 Verletzte nach Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 7

Warendorf (ots)

Am frühen Donnerstag Nachmittag (21.03.2024, 14.00 Uhr)ereignete sich auf der Kreisstraße 7 (K 7) zwischen Beelen und Oelde -Lette ein Verkehrsunfall. Zur Unfallzeit befuhr eine 44-jährige Frau aus Oelde gemeinsam mit ihrem 11-jährigen Sohn die K 7 aus Oelde - Lette kommend. In Höhe der Unfallstelle beabsichtigt die Frau mit ihrem PKW nach links in die Ostenfelder Straße einzubiegen. Während des Abbiegevorgangs übersieht sie den bevorrechtigten PKW einer 57-jährigen Frau aus Beelen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, in dessen Verlauf sich die 57-jährige PKW Fahrerin schwer verletzte. Der 11-jährige Junge und seine 44-jährige Mutter verletzten sich bei dem Unfall leicht. Rettungswagen transportierten die Unfallbeteiligten zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden, die K 7 war für die Dauer der Unfallaufnahme kurzfristig gesperrt.

