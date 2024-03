POL-WAF: Warendorf. Mann vermisst - Hinweise erbeten

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Montag (18.03.20224, 16.00 Uhr) und Mittwoch (20.03.2024, 16.10 Uhr) in eine Lagerhalle und das dazugehörige Verwaltungsgebäude in Oelde eingebrochen. Sie verschafften sich Zugang zu den Gebäuden an der Straße Grüner Weg und stahlen unter anderem mehrere Kupferrohre und Teile einer Heizung. Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: ...

