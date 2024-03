Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: PKW fällt auf Autobahn

A 61/Alzey (ots)

Mit seinem Fahrzeuggespann ins Schleudern kam ein 63-Jähriger am 26.03.2024 gegen 22:40 Uhr auf der A 61 bei Alzey. Dabei wollte der Mann, der an seinem PKW einen Anhänger nachführte, auf dem er einen weiteren PKW geladen hatte, in Alzey auf die A 61 in Richtung Koblenz auffahren. Beim Wechsel vom Beschleunigungsstreifen auf den rechten Fahrstreifen kam sein Gespann ins Schwanken und letztlich ins Schleudern. Der 63-Jährige bekam das Gespann nicht mehr unter Kontrolle, so dass die Fahrzeugkombination in die Schutzplanke prallte. Der Anhänger riss vom Zugfahrzeug ab und der geladene PKW fiel seitlich auf die Fahrbahn. Der 63-Jährige wurde vorsorglich durch einen Notarzt untersucht, blieb aber unverletzt. Sowohl am Zugfahrzeug, am geladene PKW und am Anhänger entstand Totalschaden, den die Polizei auf mindestens 5000 Euro schätzt. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten zudem fest, dass der 63-Jährige nicht über die erforderliche Fahrerlaubnisklasse für dieses Gespann verfügte. Er muss nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen. Für die Unfallaufnahme wurden kurzzeitig die Auffahrt und der rechte Fahrstreifen gesperrt. Die Beamten der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim wurden von Kräften der Polizei Alzey unterstützt. Im Einsatz waren weiter ein Notarzt, ein Rettungswagen und die Feuerwehr Alzey. Es kam zu lediglich leichten Verkehrsbehinderungen.

