Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Beim Spurwechsel LKW übersehen

A 61/Daxweiler (ots)

Da er offenbar beim Wechsel vom linken auf den rechten Fahrstreifen den Abstand zu einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden LKW falsch einschätzte, kollidierte ein 70-jähriger Fahrer eines PKW mit einem LKW eines 49-jährigen Truckers. Der Unfall ereignete sich am 25.3.2024 gegen 17:40 Uhr auf der A 61 in Fahrtrichtung Koblenz im Baustellenbereich bei Daxweiler. Dabei wurde das Auto des 70-Jährigen erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Es musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf ca. 10.000 Euro. Am LKW des 49-Jährigen entstand indes nur geringer Sachschaden in Höhe von wenigen hundert Euro. Dieser konnte nach der Unfallaufnahme seine Fahrt fortsetzen. Beide Fahrer blieben unverletzt.

