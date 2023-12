Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mönchweiler

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrüger massiv mit der Betrugsmasche "Falsche Polizisten" unterwegs (18.12.2023)

Mönchweiler (ots)

Eine Welle von Betrugsversuchen ist am Montag über viele Anwohner in Mönchweiler hereingebrochen. Zahlreiche Bewohner erhielten Anrufe von angeblichen Polizisten - dahinter verbargen sich tatsächlich jedoch nicht die Polizei, sondern Betrüger. Die behaupteten dreist, dass Einbrecher in der Nachbarschaft der Angerufenen unterwegs sind. So wollten sie Informationen über deren Vermögen erhalten und dieses dann, im nächsten Schritt, "zur Sicherheit für die Angerufenen" entgegennehmen. Allen Angerufenen war diese Art des Telefonbetrugs bekannt und niemand händigte Geld oder Wertsachen an der Türe an die vermeintlichen Polizisten aus. Es kam zu keinen Vermögensschäden.

Auch wenn die Gauner jetzt erfolglos blieben, warnt die Polizei vor dieser immer noch wirkungsvollen Betrugsmasche. Hier nochmal die wichtigsten Empfehlungen ihrer Polizei, damit Sie nicht den Betrügern zum Opfer fallen:

Die Polizei fragt nie nach Geld oder Wertsachen und nimmt diese niemals persönlich entgegen! Das gilt auch für vermeintliche Notare, Rechtsanwälte, Richter oder Zivilfahnder!

Seien Sie bei Anrufen misstrauisch und rufen Sie bei Verdacht immer bei Ihrer örtlichen Polizei zurück!

Auch wenn Angehörige unter mysteriösen Umständen anrufen und Geld fordern: rufen Sie zunächst die Angehörigen unter deren Telefonnummer zurück und vergewissern Sie sich über die Person, die Sie am Telefon haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell