Böttingen (ots) - Ein unbekannter Täter hat am vergangenen Donnerstag, 14.12.2023, eine Sachbeschädigung an der St. Martinus Kirche begangen. Der Unbekannte trat oder schlug die in das Betonglasfenster der Sakristei integrierte Glasmalerei ein und verursachte dadurch einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. ...

