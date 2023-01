Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Eisenberg (ots)

Am 12.01.23, gegen 17:23Uhr, ereignete sich in der Römerstraße ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 71-Jährige aus dem Landkreis Bad Dürkheim befuhr mit ihrem PKW die Römerstraße aus Fahrtrichtung Hettenleidelheim kommend in Richtung Gewerbegebiet Eisenberg und wollte ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug passieren. Da die Fahrzeugführerin nicht weit genug nach links lenkte, kollidierte sie mit ihrer rechten Front mit dem linken Heckbereich des geparkten, unbesetzten Fahrzeugs. Die 71-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, an beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

