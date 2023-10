Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand in Einfamilienhaus

Fambach (ots)

Am Mittwochabend entwickelte sich ein Brand im Kellerbereich eines Einfamilienhauses in der Ernst-Thälmann-Straße in Fambach. Eine Bewohnerin erlitt durch die Rauchentwicklung eine Rauschgasvergiftung. Aktuell laufen die Ermittlungen zur Brandursache durch die Kriminalpolizei Suhl. Im Keller und im Treppenhaus entstand ein Schaden von ca. 15.000 Euro.

