Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ohne Licht der Funkstreife aufgefallen

Bad Bergzabern (ots)

Am Freitag, den 15. März 2024, wurde gegen 22.40 Uhr, eine Funkstreife der Polizei auf einen PKW mit französischem Kennzeichen aufmerksam, der ohne Licht im Rötzweg in Bad Bergzabern unterwegs war. Bei der folgenden Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten zusätzlich zum fehlenden Licht einen schwankenden Gang bei der 27-jährigen Fahrerin aus Frankreich. Der Verdacht auf übermäßigen Alkoholkonsum bestätigte sich nach einem durchgeführten Atemalkoholtest, der einen Wert von 2,31% ergab. Die junge Autofahrerin erwartet nun ein Strafverfahren und ein Fahrverbot in Deutschland.

