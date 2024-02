POL-OF: Vermisste jugendliche Mädchen wieder da; Diebstahl: Wer sah die Täter wegrennen?;Zeugen nach Raub in Wohnhaus gesucht und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

Vermisste jugendliche Mädchen wieder da

(cb) Die seit Freitag vermissten 14 und 15 Jahre alten Schülerinnen (wir berichteten) konnten wohlbehalten angetroffen und den Eltern übergeben werden. Die öffentliche Fahndung nach ihnen wird hiermit zurückgenommen.

1. Diebstahl: Wer sah die Täter wegrennen? - Hanau

(jm) Wer am frühen Freitagabend im Bereich "Am Steinheimer Tor" (einstellige Hausnummern) unterwegs war, könnte Hinweise zu einem Diebstahl geben. Gegen 18.25 Uhr betraten zwei Unbekannte ein Ladengeschäft und gingen zielgerichtet zu den ausgestellten Mobiltelefonen. Die beiden schlanken Täter rissen insgesamt vier Telefone mit den angebrachten Sicherungen aus der Verankerung und rannten in Richtung Fischerstraße/Altstraße/Lothringer Straße davon. Einer war 20 bis 30 Jahre alt und hatte schwarze Haare sowie einen Dreitagebart. Er trug eine schwarze Hose sowie eine schwarze Jacke. Sein jüngerer Komplize war 15 bis 20 Jahre alt, hatte blond-rötliche Haare und trug einen schwarzen Kapuzenpullover sowie eine dunkelblaue Jacke. Hinweise nimmt die Polizei in Hanau am Freiheitsplatz unter der Rufnummer 06181 100-120 entgegen.

2. Welches Auto wurde durch entgegenkommenden Smart beschädigt? - Nidderau/ Landstraße 3347

(cb) Die Polizei in Hanau sucht einen Unfallbeteiligten, welcher am Freitag auf der Landstraße 3347 in Höhe der Anschlussstelle Nidderau-Ostheim von einem schwarzen Mercedes gestreift und beschädigt wurde. Der 59-jährige Fahrer des schwarzen Mercedes Smart, der mutmaßlich unter Drogeneinfluss stand, streifte mit seinem linken Außenspiegel ein bis lang unbekanntes entgegenkommendes Fahrzeug und fuhr anschließend in Richtung Hanau weiter. Durch eine Polizeistreife konnte der Mann aus dem Wetteraukreis gestoppt und kontrolliert werden. Auf der nächstgelegenen Dienststelle wurde eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachtes der Gefährdung des Straßenverkehrs zu. Der Fahrer des gesuchten beteiligten Fahrzeuges sowie Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Hanau unter der Telefonnummer 06181-9010-0.

3. Zeugen nach Raub in Wohnhaus gesucht - Hammersbach/Langen-Bergheim

(jm) Drei bis vier Unbekannte drangen am Samstagnachmittag in ein Wohnhaus in der Hanauer Straße ein und stahlen anschließend Bargeld sowie Schmuck. Gegen 17.30 Uhr stand einer der Täter mit mehreren Zeitungen in der Hand an der Tür und gelangte, nachdem diese geöffnet worden war, unmittelbar mit seinen Komplizen ins Innere. In den Räumlichkeiten überwältigten sie die betagte Anwohnerin, fesselten diese und suchten nach Diebesgut. Im Anschluss flohen die Täter vermutlich in Richtung eines Einkaufmarktes. Derzeit liegt von einem der Täter eine Beschreibung vor. Er war 20 bis 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß, korpulent und trug dunkle Kleidung. Die Seniorin erlitt durch den Vorfall eine Platzwunde und musste in einem Rettungswagen behandelt werden. Die Kriminalpolizei hat umgehend Ermittlungen eingeleitet und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

4. Junge Frau unsittlich berührt - Gelnhausen

(jm) Eine junge Frau wurde am Sonntagabend im Lohmühlenweg von einem etwa 35 bis 45 Jahre alten und 1,70 bis 1,80 Meter großen Mann unsittlich angefasst. Zuvor war die Heranwachsende kurz nach 22.30 Uhr auf dem Bürgersteig in Höhe eines Schulparkplatzes unterwegs. Der Unbekannte sprach sie zunächst an. Als die Geschädigte jedoch weiterlief, setzte sich der Sittenstrolch auf sein Rad, fuhr an ihr vorbei und fasste sie dabei unsittlich an. Er hatte schwarze Haare und einen Vollbart. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, melden sich bitte bei der Kripo unter der Rufnummer 06181 100-123.

5. Einbruch in Therme: Polizei sucht Zeugen! - Bad Orb

(fg) Nach einem Einbruch in die Räumlichkeiten einer Therme in der Horststraße am frühen Montagmorgen sucht die Polizei nach Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge brachen die Eindringlinge kurz nach 1 Uhr eine Notausgangstür auf der Schwimmbadrückseite auf und gelangten so ins Innere. Im weiteren Verlauf durchsuchten die Täter mehrere Schubladen im Kassenbereich und gingen einen Tresor in einem angrenzenden Raum an; den Tresor konnten sie offensichtlich nicht öffnen. Offenbar flohen die Täter, da ein akustischer Alarm ausgelöst worden war. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

