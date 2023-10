HZA-K: Nur mit Handtasche nach Istanbul, mit drei Gepäckstücken voller Produktfälschungen zurück / Kölner Zoll beendet Shopping Tour

Hauptzollamt Köln

Eine Reiserückkehrerin aus Istanbul, kontrollierte der Kölner Zoll Anfang der Woche im grünen Zollausgang für anmeldefreie Waren am Flughafen Köln/Bonn.

"Die 34-jährige Niederländerin gab an, nur für wenige Tage in der Türkei zum Einkaufen gewesen zu sein. Das war nicht gelogen, denn in ihren drei Gepäckstücken fanden wir mehr als 140 T-Shirts, Hosen, Gürtel, Jacken, Trainingsanzüge, Schuhe und Handtaschen in verschiedenen Größen und Farben. Allesamt Fälschungen zahlreicher bekannter Luxusmarken", so Jens Ahland, Pressesprecher des Haupt-zollamts Köln.

Die Reisende gab an, die Gepäckstücke sowie deren Inhalt für 2.000 Euro in Istanbul gekauft zu haben. Rechnungen konnte sie keine vorlegen und erklärte, nicht zu wissen ob es sich bei den überwiegend originalverpackten und etikettierten Waren um Produktfälschungen handelt.

"Dass die Sachen nur Geschenke für die Kinder, Freunde und Bekannten sind, ist der Klassiker der Ausreden. Noch vor Ort wurde gegen sie ein Steuerstrafverfahren eingeleitet und die Plagiate als Beweismittel sichergestellt. Außerdem drohen der Frau kostspielige zivilrechtliche Verfahren der Markeninhaber", so Ahland weiter.

Die sichergestellten Fälschungen werden nach Abschluss des Verfahrens vernichtet.

