Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Unfall mit drei PKW

A 61/Bad Kreuznach (ots)

Leicht verletzt wurden zwei Unfallbeteiligte bei einem Verkehrsunfall am 21.3.2024 gegen 11:50 Uhr auf der A 61 in Höhe der Anschlussstelle Bad Kreuznach. Dort fuhr in Fahrtrichtung Süden aus Richtung AD Nahetal kommend ein 66-Jähriger mit seinem PKW auf dem linken Fahrstreifen. Auf dem mittleren Fahrstreifen fuhr ein 76-Jähriger mit seinem Volkswagen Golf. Auf dem rechten Ausfädelungsstreifen fuhr ein 55-Jähriger mit einem VW Passat. Weil er offenbar ebenfalls auf den Ausfädelungsstreifen fahren wollte, zog der 76-Jährige nach rechts. Er kollidierte dabei mit dem Passat des 55-Jährigen, kam zurück auf die Hauptfahrbahn und prallte dort in den Wagen des 66-Jährigen auf der linken Fahrspur. Dabei wurden die beiden 76- und 66-jährigen Männer leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst zu weiteren Untersuchungen vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Die beiden PKW der beiden 76- und 66-jährigen Männer waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An allen drei beteiligten PKW entstanden erhebliche Sachschäden, deren Höhe noch nicht beziffert werden kann. Die Polizei ermittelt nun im Nachgang, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

