FW-MG: Heimrauchmelder verhindert Küchenbrand

Mönchengladbach-Eicken, 24.01.2024, 20:45 Uhr, Bellstieg (ots)

Am gestrigen Abend wurde die Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus in Eicken gerufen. Die Bewohner meldeten einen ausgelösten Heimrauchmelder und Brandgeruch im Treppenraum. Nach ausführlicher Erkundung durch die Kräfte der Feuerwehr konnte die betroffene Wohnung lokalisiert werden, da plötzlich Rauch aus einem geöffneten Fenster drang. In der Küche der Wohnung war Essen auf dem Herd angebrannt, in der gesamten Wohnung befand sich bereits Rauch. Das angebrannte Essen wurde durch einen Trupp, ausgestattet mit Pressluftatmern, gelöscht. Der Bewohner wurde durch die Feuerwehr in Sicherheit gebracht und vom Rettungsdienst vorsorglich untersucht, die Wohnung und der Treppenraum mit Hochleistungslüftern entraucht. Verletzt wurde niemand und die Wohnung bleibt bewohnbar.

Im Einsatz waren die Kräfte der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk) und II (Holt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: BOI Alexander Flügel

