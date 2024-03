Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Fahrer unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen

Rheinhessen (ots)

Bei der Kontrolle eine 41-jährigen PKW-Fahrers, der einer Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim zunächst wegen Abstandsverstößen zu vorausfahrenden Fahrzeugen aufgefallen war, stellten die am 21.3.2024 gegen 14:40 Uhr zudem noch Drogeneinfluss fest. Die Streife stoppte den 41-Jährigen auf der A 60 bei Ingelheim. Der Mann musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen 16 Uhr kontrollierte eine Streife einen 22-Jährigen mit seinem PKW an der Anschlussstelle Gau-Bickelheim an der A 61. Dabei stellten die Polizisten fest, dass das Fahrzeug über keinen Versicherungsschutz verfügte und dass der 22-Jährige ebenfalls unter Drogeneinfluss stand. Zudem fanden die Beamten im Auto eine kleinere Menge an Drogen. Diese wurden sichergestellt. Sowohl der 41-Jährige als auch der 22-Jährige müssen mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell