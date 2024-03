POL-VDMZ: BAB 61, PP Wiesbach -70Prozent Beanstandungsquote- Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs

A 61/Westhofen (ots) - Bei der Kontrolle eines 61-jährigen Fahrers eines PKW am 17.3.2024 gegen 19:40 Uhr an der A 61 bei Westhofen stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim bei dem Mann erheblichen Alkoholeinfluss fest. Der 61-Jährige war zuvor anderen Verkehrsteilnehmern aufgefallen, weil er in starken Schlangenlinien auf der Autobahn in Fahrtrichtung Norden unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab bei ...

mehr