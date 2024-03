Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Mit fast 1,5 Promille über die Autobahn

A 61/Westhofen (ots)

Bei der Kontrolle eines 61-jährigen Fahrers eines PKW am 17.3.2024 gegen 19:40 Uhr an der A 61 bei Westhofen stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim bei dem Mann erheblichen Alkoholeinfluss fest. Der 61-Jährige war zuvor anderen Verkehrsteilnehmern aufgefallen, weil er in starken Schlangenlinien auf der Autobahn in Fahrtrichtung Norden unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrer fast 1,5 Promille. Der 61-Jährige musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde gleich einbehalten. Er muss nun mit einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und dem Verlust der Fahrerlaubnis rechnen.

