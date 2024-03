Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Sattelzug gerät in Brand

A 61/Dorsheim (ots)

Zu einem Brand eines mit Erde beladenen Sattelzuges kam es am 15.3.2024 gegen 10:45 Uhr auf der A 61 in Fahrtrichtung Koblenz in Höhe der Anschlussstelle Dorsheim. Der Fahrer des Sattelzuges konnte diesen noch auf dem Standstreifen zum Stehen bringen und die Fahrerkabine verlassen. Er blieb unverletzt. Für die Löscharbeiten wurden zunächst alle Fahrspuren Richtung Koblenz gesperrt und der Verkehr an der Anschlussstelle Bingen-Mitte abgeleitet. Gegen 11:20 Uhr konnte die linke Spur wieder freigegeben werden. Die Ursache des Brandes ist unklar, ein technischer Defekt nicht auszuschließen. Der ausgebrannte Sattelzug musste abgeschleppt werden. Im Einsatz waren neben zwei Streifen der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim, eine Streife der Polizei Bingen, die Feuerwehr aus Bingen sowie der Rettungsdienst und die Autobahnmeisterei Emmelshausen. Derzeit laufen noch Berge- und Reinigungsarbeiten. Der Verkehr wird über die linke Spur geführt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell