Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Fahrer von Kleintransporter unter Drogeneinfluss

A 61/Stromberg (ots)

Bei der Kontrolle eines 36-jährigen Fahrers eines Kleintransporters am 14.3.2024 gegen 23:30 Uhr an der Tank-und Rastanlage Hunsrück-West an der A 61 stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim Drogeneinfluss fest. Auch ein durchgeführter Vortest erhärtete durch ein positives Ergebnis den Verdacht. Zudem fanden die Beamten bei dem Mann noch eine kleinere Menge Drogen, die er mitführte. Dem 36-Jährigen musste mit zur Blutentnahme. Die aufgefundenen Drogen wurden sichergestellt. Ihn erwarten nun ein Bußgeldverfahren mit einem Fahrverbot sowie eine Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell