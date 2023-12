POL-IZ: 231204.7 Burg: Folgemeldung zu 231204.1

Albersdorf (ots) - Am vergangenen Freitag hat sich ein Trickdieb unter einem falschen Vorwand in das Haus einer Rentnerin in Albersdorf geschlichen. Er gab an, Zählerstände ablesen zu wollen - stattdessen bestahl er die Frau jedoch. Gegen 12.30 Uhr klingelte ein Unbekannter an der Tür der Dithmarscherin und stellte sich als Mitarbeiter des Wasserverbandes vor. Er gab an, Zählerstände ablesen zu wollen und erbat sich ...

