POL-DA: Darmstadt: 51-Jährige außer Rand und Band

Ober-Ramstadt (ots) - Am Montag, 30.10., kam es gegen 18 Uhr in der Nieder-Ramstädter Straße in Ober-Ramstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Rollerfahrerin verletzt wurde. Ein 87-jähriger Autofahrer aus Mühltal bog von der Nieder-Ramstädter Straße nach links auf den Parkplatz eines dortigen Supermarktes ab. Er übersah dabei die 17-jährige Rollerfahrerin ...

