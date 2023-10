POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfall mit Linienbus gesucht

Darmstadt-Eberstadt (ots) - Am Sonntag (29.10.) zwischen 12:30 und 19:00 Uhr entwendeten Unbekannte an einer Haltestelle in der Seeheimer Straße einen schwarzen Motorroller der Marke Scrooser in einem Wert von rund 3000 Euro. Am Motorroller war ein Versicherungskennzeichen "294 BER" angebracht. Die Kriminalpolizei (K 43) aus Darmstadt bitte die Bevölkerung um ...

mehr