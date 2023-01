Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Brand in einer Einrichtung für besondere Menschen

Bild-Infos

Download

Gladbeck (ots)

Am Donnerstag den 12. Januar 2023 kam es gegen 17:30 Uhr auf der Brauckstr. im Gladbecker Süden zu einem Brandereignis in einer Betreuungseinrichtung. Vor Ort konnte die Feuerwehr einen Küchenbrand, ausgelöst durch Essen auf einem Herd, erkunden. Da anfangs nicht klar war, ob sich noch Personen im Brandbereich befinden, wurden zwei Trupps unter schwerem Atemschutz und Wasser am Rohr zum Absuchen des Bereiches vor geschickt. Glücklicherweise befand sich im verrauchten Bereich keine Person mehr. Der Brandherd war bereits erloschen, musste aber noch mit Wasser gekühlt werden, um ein sogenanntes Rückzünden zu verhindern. Durch einen Hochleistungslüfter wurde der Bereich von Rauchgasen befreit. Allerding war die Beschädigung in der Küche so groß, dass die Wohneinheit als nicht mehr bewohnbar eingestuft wurde. Eine Person, die erste Löschmaßnahmen vorgenommen hatte, wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gefahren, da der Verdacht des Einatmens von Rauchgasen bestand. Nach Beendigung der feuerwehrtechnischen Maßnahmen wurde das Gebäude, das vornämlich besondere Menschen beherbergt, an die stellvertretende Einrichtungsleitung übergeben. Die Feuerwehr Gladbeck war mit 31 Einsatzkräften vom Löschzug Süd und der hauptamtlichen Wache an der Einsatzstelle. Der Einsatz dauerte ca. 1,15 Stunden. RK

Original-Content von: Feuerwehr Gladbeck, übermittelt durch news aktuell