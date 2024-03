Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Zeugenaufruf nach Bettelbetrug

Wörrstadt (ots)

Am Dienstag, den 12.03.2024 kam es gegen 17:30 Uhr an verschiedenen Ausfahrten der Autobahn, A61 (Anschlussstelle Bornheim) und A63 (Anschlussstelle Freimersheim), zu einem sogenannten Bettelbetrug. Zwei rumänische Staatsangehörige im Alter von 30 und 35 Jahren täuschten wiederholt eine Notsituation mit ihrem dunkelfarbenen Pkw VW Passat mit polnischer Zulassung vor und fragten die Autofahrer*innen gezielt nach Geld. Durch die Polizei konnte das Fahrzeug schließlich an der Anschlussstelle Göllheim der A63 kontrolliert werden, als die beiden Beschuldigten gerade im Rahmen einer vorgetäuschten Notlage einen Pkw anhalten und den Fahrer zur Herausgabe von Bargeld auffordern. Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim, Telefonnummer 06701 919-0 oder Email vd.mainz@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

