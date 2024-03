Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: PKW fährt in Fahrbahnteiler und Schutzplanke

A 61/Bingen (ots)

Im Rahmen der Streife stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 13.3.2024 gegen 00:15 Uhr am Autobahndreieck Nahetal einen PKW fest, der auf der Überleitung von der A 61 auf die A 60 direkt an der Schutzplanke quer zur Fahrbahn stand und an der Fahrzeugfront völlig beschädigt war. Einige Meter vorher war der Fahrbahnteiler beschädigt. Die Polizisten konnten noch im Fahrzeug sitzend einen 46-jährigen Mann antreffen. Dieser zeigte deutliche Anzeichen auf Alkoholeinwirkung. Eine leichte Verletzung wurde zunächst vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Dem 46-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten. Den Schaden an seinem Auto schätzt die Polizei auf ca. 30.000 Euro. Den Sachschaden an der Schutzplanke und am Fahrbahnteiler schätzt die Polizei auf ca. 20.000 Euro. Der 46-Jährige muss nun mit einem Strafverfahren und dem Verlust der Fahrerlaubnis rechnen. Für die Unfallaufnahme wurde der Abfahrtsbereich für ca. eine Stunde gesperrt. Im Einsatz waren neben einer Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim auch eine Streife der Polizeiautobahnstation Heidesheim, die freiwillige Feuerwehr Bingen, sowie ein Rettungswagen und ein Notarzt.

