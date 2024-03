Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Auffahrunfall mit drei PKW

A 61/Welgesheim (ots)

Drei leicht verletzte Fahrer und ein Gesamtschaden, den die Polizei auf ca. 38.000 Euro schätzt, waren die Bilanz eines Auffahrunfalles am 7.3.2024 gegen 18:25 Uhr auf der A 61 in der Gemarkung Welgesheim. Dort fuhren zu dieser Zeit ein 19-Jähriger, ein 40-Jähriger und ein 56-Jähriger hintereinander mit ihren PKW auf der A 61 in Fahrtrichtung Koblenz. Der 19-Jährige musste verkehrsbedingt bremsen. Die nachfolgenden Fahrer erkannten dies offenbar zu spät und fuhren jeweils dem Vordermann auf. Alle drei Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der 40-Jährige und der 56-Jährige wurden vorsorglich in einem Krankenhaus untersucht. Die drei PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn wurde durch die Feuerwehr Sprendlingen gereinigt, die mit drei Fahrzeugen und 18 Kräften vor Ort war. Die Polizei ermittelt nun den Unfallhergang.

