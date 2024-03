Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Kennzeichen auf Kopierer "hergestellt"

A 61/Gensingen (ots)

Ein Gespann aus PKW und Anhänger, das augenscheinlich zu schnell auf der Autobahn unterwegs sei und bei dem zudem das Kennzeichen vom Anhänger nach einer Fälschung aussehe, meldeten Verkehrsteilnehmer der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 3.3.24 gegen 18:25 Uhr. Eine Streife konnte das Gespann dann auch an der A 61 in Höhe der Anschlussstelle Bad Kreuznach aus dem Verkehr ziehen. Dabei stellte sich heraus, dass der 37-jährige Fahrer des PKW sich für einen Möbeltransport einen Anhänger aus Frankreich geliehen hatte. Da dieser zwar in Frankreich aber nicht in Deutschland zulassungfrei ist, hatte der 37-Jährige kurzerhand ein Kennzeichen auf einen Kopierer gelegt und die Papierkopie auf ein anderes altes Kennzeichenschild geklebt. Dieses "Kennzeichen" hatte er dann am Anhänger angebracht. Die Weiterfahrt mit dem nicht zugelassenen Anhänger wurde dem 37-Jährigen untersagt. Das "Kennzeichen" wurde sichergestellt. Der Mann muss nun mit einem Strafverfahren wegen Urkundenfälschung rechnen.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell