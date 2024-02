Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen

A 63, Höhe Nieder-Olm (ots)

Am Freitagabend, 23.02.2024, 21:38 Uhr kommt es auf der A 63 in Fahrtrichtung Mainz kurz nach der Anschlussstelle Saulheim zu einem Verkehrsunfall zwischen 2 PKW. Der eine PKW wechselt von der rechten Spur auf die linke Spur, um einen LKW zu überholen. Hierbei übersieht er den von hinten auf der linken Spur näher kommenden zweiten PKW. Dieser kann nicht mehr bremsen, so dass es zum Unfall kommt. Der erste PKW wird hierdurch sowohl gegen die Mittelschutzplanke, als auch die rechte Seitenschutzplanke geschleudert. Alle 6 Insassen kommen zur Kontrolle in die umliegenden Krankenhäuser, 2 Personen werden von dort unverletzt entlassen, 4 Personen leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und werden abgeschleppt. Die linke Fahrspur bleibt während der Unfallaufnahme durchgehend frei, es kommt zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen. Neben der Polizei wurden mehrere Rettungswagen und die FFWen Nieder-Olm und Wörrstadt mit mehreren Fahrzeugen eingesetzt. Zeugen werden gebeten sich an die Wache der Polizeiautobahnstation Heidesheim unter der Rufnummer 06132 9500 zu wenden.

