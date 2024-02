POL-VDMZ: PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

A 61/Rheinhessen (ots) - Bei Schwerpunktkontrollen des gewerblichen Güter- und Schwerverkehrs überprüften Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 20.2.2024 zwischen 10 und 15 Uhr 19 Kraftfahrzeuge. Die Kontrollen fanden an der A 61 auf dem Parkplatz Menhir bei Armsheim statt. An der Kontrolle beteiligten sich auch Beamte der Polizeiautobahnstation Heidesheim, der Verkehrsdirektion Mainz sowie Beamte der ...

mehr