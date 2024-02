Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: PKW brennt auf Autobahn aus

A 61 Gau-Bickelheim (ots)

Vermutlich wegen eines technischen Defektes brannte der PKW einer 27-jährgen Frau am 17.02.2024 gegen 18:10 Uhr vollständig aus. Die 27-Jährige war zu dieser Zeit mit dem Auto auf der A 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen unterwegs, als ihr Wagen zwischen der Anschlussstelle Gau-Bickelheim und dem Parkplatz Menhir während der Fahrt in Brand geriet. Mit Unterstützung zweier Streifen der Polizei Alzey wurde die Richtungsfahrbahn Ludwigshafen der A 61 bei Gau-Bickelheim zunächst voll gesperrt. Der Verkehr wurde bei Gau-Bickelheim abgeleitet. Das Fahrzeug konnte durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Sprendlingen gelöscht werden, daraufhin konnte der linke Fahrstreifen um 18:40 Uhr wieder freigegeben werden. Das völlig ausgebrannte Auto wurde durch ein Abschleppunternehmen von der Autobahn entfernt. Der rechte Fahrstreifen blieb bis ca. 20:10 Uhr für Nacharbeiten und die Reinigung gesperrt. Insgesamt kam es nur zu geringen Verkehrsstörungen und zu lediglich wenigen hundert Metern Stau.

