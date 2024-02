Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Auto getunt - Betriebserlaubnis erloschen

A 61 (ots)

Bei der Kontrolle eines 28-Jährigen stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim an dessen PKW Opel am 22.02.2024 gegen 21:30 Uhr zahlreiche technische Veränderungen fest. Die Kontrolle fand an der A 61 bei Warmsroth statt. So war etwa die Kombination von Tieferlegung und angebrachten Rädern nicht technisch abgenommen und es waren nicht zulässige Rückleuchten verbaut. Da auch für die anderen Anbauteile und ausgetauschten Beleuchtungseinrichtungen keinerlei technische Nachweise mitgeführt wurden, war wegen der wesentlichen Veränderungen des PKW dessen Betriebserlaubnis erloschen. Der 28-Jährige muss mit einer entsprechenden Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen und darf bis zur Herstellung eines ordnungsgemäßen Zustandes seinen Opel nicht nutzen.

