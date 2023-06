Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen (ots)

Am Sonntag den 11.06.2023 kontrollierten Beamte der PI Bingen gegen 10:35 Uhr in der Saarlandstraße einen 45-jährigen Fahrzeugführer. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum, was ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell