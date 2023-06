Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen (ots)

Am 11.06.2023 gegen 00:45 Uhr kontrollierte eine Streife der PI Bingen in der Drususstraße einen 25-jährigen Nutzer eines E-Scooters. Bei Überprüfung der Fahrtüchtigkeit ergaben sich eindeutige Hinweise auf einen Drogenkonsum seitens des Fahrers. Der Fahrer räumte hiermit konfrontiert den Konsum von Amfetamin ein, was ein Drogenschnelltest bestätigte. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt.

