Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

A 61/Gau-Bickelheim (ots)

Bei einem 31-jähigen Fahrer eines PKW stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 5.3.2024 gegen 20:45 Uhr Anzeichen auf Drogeneinfluss fest. Die Beamten kontrollierten den Mann an der A 61 in Höhe Gau-Bickelheim. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der 31-Jährige musste mir zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihm drohen nun mindestens ein Bußgeld und ein Fahrverbot.

