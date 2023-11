POL-WHV: Sachbeschädigung Altkleidercontainer - Zeugen gesucht!

Jever (ots) - In der Zeit vom 28.10.2023, 22:30 Uhr, bis 29.10.2023, 12:50 Uhr, wurde ein geparkter Pkw im Bereich der Hammerschmidtstraße in Jever beschädigt. Unbekannte beschädigten den linken Außenspiegel mutmaßlich durch einen Tritt, so dass Sachschaden am Fahrzeug entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, werden gebeten sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in ...

