Freiwillige Feuerwehr Hennef

FW Hennef: Zimmerbrand - drei Kleintiere gerettet

Hennef (ots)

Alarmierungszeit: 28.10.2023, 14:45 Uhr

Einsatzort: Hennef Warth, Wingenshof

Stichwort: B 3, Gebäude (Zimmerbrand)

Einsatzleiter: Stadtbrandinspektor Markus Henkel

Einsatzkräfte: Feuerwehr Hennef mit den Löscheinheiten Hennef und Söven

Anzahl Einsatzkräfte: insgesamt 46

Zu einem Schadenfeuer in einem 1-Zimmer-Appartement kam es am Nachmittag des 28.10.2023 in Hennef - Warth.

Die 19jährige Bewohnerin des im Souterrain befindlichen Appartements wollte sich in einem Mikrowellengerät mit Backfunktion Brötchen auftauen. Aus der Feuerwehr nicht bekannten Gründen misslang das Vorhaben und die Backwaren gerieten in dem Backgerät in Brand. Es kam zu einer Rauchentwicklung, der die junge Frau veranlasste, die Wohnung umgehend zu verlassen.

Sie alarmierte die Feuerwehr. Bei Absetzen des Notrufes teilte sie der Leitstelle noch mit, dass sich noch drei in einem Käfig untergebrachte Kleintiere in der Wohnung befänden.

Die Feuerwehr Hennef mit den Löscheinheiten Hennef und Söven war schnell zu Stelle. Ein mit Atemschutz- und Löschgerät ausgestatteter Trupp brachte das Mikrowellengerät nach draußen. Ferner wurde der Käfig mit den Kleintieren aus der Wohnung getragen.

Bei den Tieren handelte es sich um drei ca. sechs Monate alte Farbratten. Die Tiere kamen mit dem Schrecken davon und blieben - so wie auch deren Besitzerin - bei dem Vorfall unverletzt. Die Feuerwehr belüftete die Wohnung umfassend. Eine Wasserabgabe in der Wohnung war nicht erforderlich.

Nach Abschluss des Einsatzes konnte die Bewohnerin zusammen mit ihren geliebten Haustieren zurück in die Wohnung.

Die Feuerwehr Hennef war mit insgesamt 46 Einsatzkräften vor Ort. Einsatzleiter war Stadtbrandinspektor Markus Henkel.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hennef, übermittelt durch news aktuell